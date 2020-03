Serata amarissima ieri per il Lione, asfaltato per 1-5 nella semifinale di Coppa di Francia dal Paris Saint-Germain. Mattatore dell’incontro un imprendibile Mbappé, capace di segnare ben tre reti di pregevole fattura.

Un ko pesantissimo, analizzato da Rudi Garcia nel post gara in conferenza stampa, nel corso della quale l’allenatore francese si è soffermato anche sul match con la Juventus: “sinceramente non sappiamo quando giocheremo contro i bianconeri. E onestamente non me ne sto preoccupando adesso. Dobbiamo solo pensare alla partita di domenica contro il Lille. Poi vedremo se giocheremo a porte chiuse o lontano dall’Italia. Sicuramente lo sapremo presto“.

