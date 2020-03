“Ronaldo è andato via per la mamma ma poi si mostra a prendere il sole in una mega piscina”, con questa frase Giovanni Cobolli Gigli ha criticato l’atteggiamento di Cristiano Ronaldo.

L’ex presidente della Juventus non ha gradito la scelta del club bianconero di far partire i propri giocatori, che sarebbero dovuti invece rimanere a Torino in quarantena. All’ex numero uno della società campione d’Italia ha risposto Lapo Elkann, che non le ha mandate a dire su Twitter: “caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficenza. Inoltre, Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo TANTO davanti a questa emergenza? CR7, we love you”.

