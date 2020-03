La polemica sembra destinata a non placarsi. Ieri sera la decisione di giocare Juventus-Inter lunedì 9 marzo, ma qualcosa sembra turbare ancora i nerazzurri. Se ieri mattina, valutando proprio l’ipotesi di scendere in campo lunedì prossimo allo Stadium, Marotta era sembrato favorevole, dopo l’annuncio della Lega l’ad dell’Inter ha cambiato totalmente opinione.

“Ho appreso di questa ipotesi dai media, sarebbe di buon senso. Prima però voglio vedere in assemblea mercoledì anche le altre due ipotesi che si faranno. Noi come Inter, dopo aver subito questa decisione abbiamo chiesto di convocare un’assemblea straordinaria per arrivare a una decisione armoniosa nel rispetto della regolarità, ci sono squadre che hanno saltato due partite come il Sassuolo. Non voglio polemizzare ulteriormente, ma quella che è stata una decisione per niente condivisa, è questo l’elemento di amarezza. Prima dell’assemblea di mercoledì la Lega ci mandi tutte le sue proposte, non solo quella di giocare a Torino con la Juve il 9: dopodiché l’Inter si pronuncerà. Va ampliato il ventaglio di proposte, ci vuole buon senso rispettando anche logiche di calendario…“, aveva dichiarato ieri mattina all’Ansa.

“Noi a questa scelta siamo contrari: resta tutto come prima”, ha affermato poi ieri sera ai microfoni di Rai Sport. Tutto da rifare, dunque? Intanto Zhang attacca duramente Dal Pino sui social…

