Quando verrà recuperata Juventus-Inter? Probabilmente il 9 marzo. Dopo le forti polemiche e i rinvii degli ultimi giorni, la decisione definitiva sulla nuova calendarizzazione del Derby d’Italia verrà presa mercoledì prossimo.

Lo spiega l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di ‘Pressing Serie A’: “è passata l’amarezza per quello che è successo e per il modo in cui si è arrivati a questa decisione assolutamente repentina. E penso che l’amarezza non sia solo dei dirigenti e dei tifosi dell’Inter ma di tutti i tifosi di tutte le squadre. Sono coinvolte dieci squadre e penso sia normale che ci siano inquietudine e amarezza. Dopo l’improvvida decisione di sabato della Lega Calcio, l’Inter ha chiesto la convocazione di un Consiglio informale che è avvenuto domenica per convocare un’assemblea straordinaria (prevista mercoledì, ndr) dove la Lega Serie A faccia due-tre proposte per i recuperi, che poi valuteremo. Giusto che sia poi l’assemblea a prendere una decisione perché è giusto che il campionato vada avanti con regolarità.

Vogliamo arrivare a una decisione il prima possibile, anche per far ripartire squadre e allenamenti in modo razionale, sicuro e certo. Confido nella serietà di tutte le società. Mercoledì sono certo che troveremo un percorso chiaro e definitivo al di là dell’emergenza del Paese, sappiamo che prima di tutto viene la saluta dei cittadini, dei calciatori, dei dirigenti e degli addetti ai lavori“.

