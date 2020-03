Domani la Serie A torna finalmente in campo con i recuperi delle partite rinviate per il Coronavirus. E’ arrivato il momento dunque di Juventus-Inter, che si disputerà domani sera a porte chiuse allo Stadium. Nessuna conferenza stampa per Sarri alla vigilia del match, ma il tecnico bianconero ha raccontato le sue sensazioni in un video realizzato da Juventus Tv e pubblicato su Youtube.

“Che gara sarà? Una bella gara, è la più prestigiosa della Serie A, per storia e blasone. E quest’anno anche per la classifica, speriamo di divertirci. Di certo è una sfida difficile, ma anche bella da giocare. Soltanto negli ultimi giorni ci siamo potuti dedicare a questa gara, dopo una programmazione un po’ confusionaria per motivi evidenti, ma abbiamo lavorato nel modo giusto. E poi stiamo recuperando tanti giocatori e questa è una bella fortuna. Negli ultimi giorni la qualità degli allenamenti si sta elevando, è molto importante“, ha dichiarato il tecnico bianconero.

Sarà in campo, dopo lo spavento per il malore della madre Dolores, anche Cristiano Ronaldo: “lui si esalta in tante gare, sta molto bene e secondo me non deve pensare troppo al traguardo delle 1000 partite. Però può essere un spunto per i compagni per fargli un regalo“.

Infine non poteva mancare un commento sull’Inter: “la partita sarà difficile tatticamente visto il modo di giocare dei nostri avversari, ma lo sarà anche per loro... Per noi potrebbe essere un problema l’ampiezza dell’Inter, ma tutte e due le squadre hanno le caratteristiche per mettere in difficoltà gli altri. Uno dei nostri obiettivi è quello di fare sempre possesso palla alto, ma domani sarà ancora più importante perché tenere lontano dall’area i loro attaccanti è fondamentale“.

Valuta questo articolo