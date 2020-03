Tutto fermo, ma la Serie A gioca. Recuperando le gare del 26° turno rinviate solo sette giorni fa per il Coronavirus, l’epidemia che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Stadi vuoti, ma squadre in campo per far andare avanti uno show che nemmeno i calciatori condividono.

Parole forti sui social e anche qualche gesto irriverente, come quello di Cristiano Ronaldo che, all’arrivo all’Allianz Stadium per Juve-Inter, ha mimato il saluto nei confronti di bambini… fantasma. Una scena colta dalle telecamere, la cui presenza ha strappato un sorriso al portoghese: ecco il video

CHIUDETE TUTTO PERCHÉ ABBIAMO UN VINCITORE: CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/HXZpUTvrKF — denise | #finoallafine (@_deenise19) March 8, 2020

