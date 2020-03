Juan Martin Del Potro è stato costretto a finire nuovamente sotto i ferri il 27 gennaio, a causa del ginocchio destro che tanto lo sta facendo penare negli ultimi tempi. Il tennista argentino si è subito messo al lavoro per quanto concerne la riabilitazione, con lo scopo di tornare in campo nel minor tempo possibile.

Del Potro però, non vuole accelerare i tempi per non commettere gli stessi errori commessi in passato. La riabilitazione deve fare il suo corso per non incorrere in ricadute che sarebbero deleterie per la carriera dell’argentino. Dunque il quotidiano La Nacion, ha ipotizzato un ritorno agli allenamenti agonistici non prima dell’inizio di aprile. L’obiettivo di Del Potro potrebbe essere quello di giocare nella stagione estiva, con Olimpiadi ed US Open nel mirino.

