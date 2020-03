Il tennis si ferma, Del Potro no. In un momento di profonda incertezza in vista dei prossimi tornei del tour ATP a causa del Coronavirus, Juan Martin Del Potro sta proseguendo nella sua riabilitazione dall’ennesimo infortunio della sua sfortunata carriera, con l’intento di recuperare il tempo perso e tentare il rientro in campo. L’argentino ha postato sui suoi canali social un video dei suoi allenamenti ed i suoi tifosi non hanno esitato a rispondere con messaggi di incoraggiamento. Del Potro dunque tenta il rientro, la sua carriera non è certo terminata.

