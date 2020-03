L’emergenza Coronavirus ancora è presa sotto gamba in tantissime parti del mondo, con diversi personaggi che non temono le critiche, rilasciando affermazioni davvero eclatanti. A far discutere, nelle ultime ore, sono le parole del medico inglese Christian Jessen, conduttore anche del programma “Malattie Imbarazzanti“. Jessen si è focalizzato soprattutto sugli italiani ed il Coronavirus:”questo potrebbe sembrare un po’ razzista e dovrete scusarmi, ma non pensate che il Coronavirus sia un po’ una scusa? Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare per un po’, per avere una lunga siesta“, le parole a Fubar Radio.

Affermazioni che non sono piaciute sicuramente al popolo italiano, che si è scagliato sui social contro Jessen. Non si è fatta attendere anche la reazione dal mondo del calcio, in particolar modo Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena hanno commentato così le parole del medico inglese: “vallo a dire ai parenti delle persone morte o ai malati che lottano… testa di ca**o. Te lo dico col cuore… vai a cagare“, ha scritto l’attaccante della Lazio. “Ma vai a cagare va“, ha aggiunto la moglie.

