Mancano oggi 99 giorni all’inizio di Euro 2020, una manifestazione che l’Italia intera aspetta con ansia per tornare ad ammirare gli azzurri, capaci di qualificarsi vincendo tutte le partite del proprio girone di qualificazione.

Roberto Mancini è impaziente ma predica calma, sottolineando come nulla sarà semplice in una competizione del genere. Interrogato ai microfoni di Sky Sport, il ct ha ammesso: “sono molto felice della squadra, perché gioca bene e vuole giocare sempre vincere, anche rischiando di subire qualche contropiede perché quando si attacca è abbastanza normale, anziché star dietro, aspettare e poi agire in ripartenza. Questa è la cosa che mi fa più felice, al di là delle vittorie e dei record che ovviamente fanno piacere però la cosa importante è provare a vincere un Europeo o un Mondiale. Zaniolo? Non sarà semplice recuperare Zaniolo, è importante che guarisca bene“.

Mancini si è poi soffermato sull’emergenza Coronavirus: “ci sono persone più competenti di me che stanno lavorando bene, specialmente i medici. Le decisioni saranno giuste, io mi comporto normalmente facendo ciò che posso. Spero si torni alla normalità quanto prima, se lo augurano tutti gli italiani. Sono un po’ preoccupato per i miei genitori che sono anziani, ma stanno bene. Mi dispiace di tutto questo, è una cosa che per fortuna non ci era mai capitata, è un po’ difficile. Spero che tutto si risolva al più presto, che si trovi una cura e questo virus possa scomparire in poche settimane facendo tornare tutto alla normalità“.

