Il Coronavirus sta provocando notevoli scossoni nelle vite di tutti noi ed il mondo dello sporto non è ovviamente esente da tutto ciò. Il tour ATP ad esempio è stato fermato e non è ancora possibile stabilire una data nella quale tutto potrà ricominciare mettendoci alle spalle il virus. Nel frattempo alcuni dei tornei annullati in queste settimane stanno già pensando ad un possibile ripiazzamento all’interno del calendario, tra questi anche gli Internazionali d’Italia, come confermato dal presidente della FIT Binaghi ai microfoni di Skysport:

“Contiamo di riprogrammare gli Internazionali quest’anno. A noi andrebbe benissimo essere uno dei tornei preparatori del Roland Garros. Vorremmo si giocassero a Roma, ma siamo disposti a organizzarli in qualunque sede e su qualunque superficie“. Dunque gli Internazionali d’Italia potrebbero essere giocati in autunno, facendo seguito alla decisione del Roland Garros di slittare la data dello Slam francese.

