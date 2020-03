La ben nota pausa sportiva dettata dall’emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, ha portato al momentaneo annullamento degli Internazionali d’Italia. Il presidente della FIT Binaghi ha parlato dell’ipotesi di rinviare l’evento al prossimo autunno, ma ancora in merito non se ne sa nulla, dunque per adesso risulta agli atti solo la cancellazione del torneo. A tal proposito è stata ovviamente fermata la vendita dei biglietti per gli Internazionali d’Italia 2020, ma regna ancora l’incertezza in merito ai rimborsi per coloro i quali hanno già acquistato il tagliando ben prima dell’arrivo del Coronavirus. Nessuna comunicazione, niente che è trapelato, a differenza degli altri tornei come Madrid o Barcellona che hanno già fatto sapere ai propri potenziali spettatori come operare per il rimborso. L’attesa dunque si prolunga.

Valuta questo articolo