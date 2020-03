“Sei il più grande e oscuro clown che abbia mai conosciuto“. Nei giorni scorsi si era espresso così Steven Zhang, presidente dell’Inter, nei confrondi di Paolo Dal Pino, presidente della Serie A. Al numero 1 nerazzurro non era andata giù la gestione dei recuperi delle partite di Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus, in merito alla quale non si teneva conto, a suo dire nella giusta misura, della salute delle persone. Parole forti, in grado di destare scalpore e per le quali è stata aperta un’inchiesta.

Ai microfoni del Financial Times, Steven Zhang è tornato sull’argomento senza però cambiare posizione, anzi ha spiegato di esserci andato leggero: “in molti hanno ritenuto esagerate le mie parole. Invece io penso che siano state leggere e non abbastanza forti“.

