La notizia della positività al Coronavirus di Daniele Rugani ha devastato tutte le squadre di Serie A. Il difensore bianconero ha voluto tranquillizzare tutti sui social e la società ha comunicato l’isolamento della squadra.

Non solo la Juventus ha deciso di andare in quarantena, anche l’Inter, che proprio domenica ha sfida i bianconeri, nonostante Rugani sia rimasto in panchina, ha preferito mandare in isolamento tutta la squadra e sospendere gli allenamenti.

“FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie“, questo il comuncato ufficiale del club.

