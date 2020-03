La sua crescita esponenziale in maglia Inter ha attirato su di lui l’interesse di Real Madrid e Barcellona, ma Lautaro Martinez non sembra curarsene più di tanto.

Il manager dell’attaccante argentino è intervenuto ai microfoni di Radio La Plata per parlare del futuro del suo assistito, ammettendo come le big di Spagna non siano al momento nei suoi pensieri: “si dice lo vogliano Barcellona e Real Madrid, ma a lui non fa nessun effetto. Altri non dormirebbero la notte. Non mi chiama mai per chiedere se le voci siano vere o false, è concentrato sul presente e sul suo lavoro. Abbiamo parlato con molte persone però nulla di più. Per ora quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club. Non c’è nulla di formale né di serio. E’ un sogno essere uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Ma per lui non sta succedendo nulla di particolare. L’unica cosa che vuole è giocare e fare gol. La sua costante crescita ha fatto sì che le migliori squadre al mondo lo guardino con attenzione. Speriamo che il suo lavoro venga ricompensato come merita“.

Valuta questo articolo