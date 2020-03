E’ arrivato in Italia all’inizio di questa stagione, ma Romelu Lukaku si è già integrato alla grande nel mondo Inter.

Non solo gol e assist in campo, ma anche risate e divertimento fuori con i compagni. In questi giorni di forzato relax, l’attaccante belga ha voluto dedicare un po’ di tempo ai propri followers su Instagram, rispondendo alle loro domande: ecco le più interessanti…

Il giocatore più divertente? “Ashley Young e Stefano Sensi”

Se potessi scegliere di giocare con un calciatore del passato, chi sceglieresti? “Thierry Henry”

Che ne pensi di Lautaro? “Uno dei più grandi talenti mai visti”

Il ragazzo più bello dell’Inter? “Io, sicuramente”

Idoli? “Drogba e Anelka”

Cosa ne pensi di Brozovic? “Se dovessi andare in guerra e dovessi portare una persona con me, lui sarebbe l’uomo giusto. Una personalità forte con tante qualità”.

