Periodo difficile per il calcio italiano, costretto a star fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, che non lascia scampo a niente e nessuno.

Tutte le società si stanno organizzando per evitare che i propri calciatori possano perdere il proprio tono muscolare, Inter compresa. I nerazzurri hanno fornito bici e pasti ai calciatori, come rivelato sui social da De Vrij: “Conte ci segue sempre da vicino, anche in questo momento, tramite messaggi e attraverso il suo staff. Adesso c’è più attività nella chat di gruppo, quando torneremo sarà tutto come prima. Restando uniti come squadra possiamo vincere questa lotta. L’Inter si è dimostrata una società professionale, ci consegnano i pasti, ci hanno portato bici ed elastici per continuare a lavorare a casa, si informano sulle nostre condizioni. Non è il momento di parlare di calcio, adesso dobbiamo concentrarci su questa battaglia, quando tutto questo sarà finito ritorneremo a vincere anche sul campo“.

