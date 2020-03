Sfuma un obiettivo estivo di Inter e Juventus. Il giovane gioiellino Tahith Chong, talentuoso esterno olandese del Manchester United, ha deciso di rinnovare il proprio contratto con i Red Devils fino al 2022. Tahith Chong era in scadenza di contratto in estate e non aveva ancora preso una decisione sul proprio futuro. Inter e Juventus avevano drizzato le antenne per acquistarlo a parametro zero, ma nelle ultime ore il calciatore ha preferito prolungare il proprio rapporto con il club inglese.

