Se in tanti si lamentano di annoiarsi durante la quarantena forzata a causa dell’emergenza Coronavirus, c’è anche chi riesce a divertirsi e far divertire. Lo sa bene, ad esempio, Innerhofer: il campione italiano di sci ha infatti pubblicato oggi sui social un video davvero simpatico nel quale mostra una gara alquanto insolita con i suoi nipotini.

Tuta da sci, come se si stesse disputando una gara di Coppa del Mondo, sci ai piedi e… via sull’overboard per un percorso ad ostacoli davvero complicato. Non è mancato il podio finale, con uno dei nipotini a festeggiare la vittoria con un pacco di carta igienica.

