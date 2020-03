Clima teso al PSG tra Icardi ed i suoi compagni di squadra: secondo la stampa francese sembra che non si respiri un’aria serena durante gli allenamenti. L’Equipe ha infatti svelato un retroscena sorprendente secondo il quale Neymar e Mbappè trascurerebbero il compagno di squadra argentino, chiacchierando troppo tra di loro e non passandogli la palla. Icardi non è rimasto a subire il comportamento dei colleghi, vendicandosi impegnandosi poco in difesa.

