Indian Wells alle prese con una lunga serie di forfait in campo femminile. Dopo Azarenka, Collins e sopratutto Halep, arriva l’annuncio anche dalla canadese Andreescu, la quale ha rivelato che non prenderà parte al torneo americano a causa di problemi fisici che si porta dietro da diverso tempo. E’ dalle Finals di Shenzhen che non si vede Bianca in campo, il ginocchio continua a dar fastidio alla Andreescu che dunque salterà l’ennesimo torneo di questo inizio di stagione.

Valuta questo articolo