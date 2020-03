Zlatan Ibrahimovic è fatto così, prendere o lasciare. Carattere burbero e superbo, proprio di quei campioni che la situazione non vogliono solo gestirla, ma anche piegarla a proprio favore.

Un tipo così può piacere ma anche no, in quest’ultimo caso bisogna chiedere a Sebastian Lletget, centrocampista dei Los Angeles Galaxy che non ha lesinato qualche frecciatina a Ibra ai microfoni di BSI. Interrogato sul loro rapporto fuori dal campo, lo statunitense ha ammesso: “Ibrahimovic? Ora nello spogliatoio c’è sicuramente un’atmosfera migliore. Prima non eri libero, era frustrante. Ti faceva venir voglia di toglierti le scarpe e lasciare il campo. Giocare contro di lui è difficile, ma giocare con lui è ancora peggio. L’episodio in in cui mi spostò dalla barriera? Per me è una follia assoluta fare una roba del genere ad un tuo compagno di squadra. È stato uno di quei momenti in cui ha mostrato a tutti chi è veramente“.

