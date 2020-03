In questi giorni caratterizzati dalla quarantena a causa del Coronavirus un po’ in tutto il mondo, le challenge sui social stanno spopolando. Sembra essere un modo per distrarsi un po’ dalla monotonia della clausura ed anche i tennisti professionisti vi hanno preso parte. Da Monfils a Khachanov, passando per una sorprendente Simona Halep, capace di palleggiare con la carta igienica con i piedi in modo degno di una professionista del mondo del pallone. Davvero coordinata la romena, ecco il video che ha pubblicato.

Challenge accepted 😆🧻 Stay home and stay safe everyone 🙏 pic.twitter.com/GaT1juR2PG — Simona Halep (@Simona_Halep) March 20, 2020

Valuta questo articolo