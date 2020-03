Tanti campioni, la leadership mondiale in ballo, montepremi e prima moneta record non solo per il PGA Tour, ma anche per tutti i circuiti del mondo (15.000.000 di dollari dei quali $ 2.700.000 al vincitore) e garanzia di spettacolo: il The Players Championship rafforza ancor più la teoria di coloro che lo ritengono il vero “quinto major” anche se la concorrenza per questo titolo del tutto platonico non manca.

Nella 47ª edizione dell’evento, che si svolgerà per la 39ª volta consecutiva al TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach in Florida (12-15 marzo), difenderà il titolo Rory McIlroy, leader mondiale, che proverà a riconfermarsi campione, impresa mai riuscita a nessuno. Torna in campo Francesco Molinari, dopo aver rinunciato la scorsa settimana a difendere il titolo nell’Arnold Palmer Invitational per problemi alla schiena.

McIlroy, complessivamente alla 99ª settimana di regno e che punta alla 100ª, non avrà vita facile, anche se è in un ottimo momento di forma, in un contesto che comprende i primi dieci giocatori del world ranking, 47 tra i top 50, 110 vincitori sul PGA Tour, (nuovo record per il torneo dopo i 109 del 2017) e undici campioni di FedEx Cup. Tra i più attendibili avversari del nordirlandese, riferendoci ai top ten della classifica mondiale, Jon Rahm, numero due e ben deciso al sorpasso che non gli è riuscito nei primi tentativi, e i past winner Justin Thomas (2017) e Adam Scott (2004), mentre non sono al meglio, ma sicuramente in crescendo con obiettivo Masters (9-12 aprile), Dustin Johnson, Patrick Cantlay, Webb Simpson, Patrick Reed e Tommy Fleetwood. Ancora in ritardo, invece, Brooks Koepka, numero tre, che sta pagando lo stop dovuto all’infortunio al ginocchio.

Tra gli altri che possono aspirare a ruoli da protagonisti ricordiamo Bryson DeChambeau, Rickie Fowler, Sergio Garcia, Hideki Matsuyama, Jason Day, Phil Mickelson, Justin Rose e Tyrrell Hatton, a segno nell’Arnold Palmer. Indecifrabile Jordan Spieth, il quale non riesce a ritrovare il rendimento che l’aveva portato sul tetto del mondo. Da seguire tre giovani in ascesa che sono stati capaci di siglare il primo titolo sul circuito entro la 20ª gara disputata: Collin Morikawa, Matthew Wolff e Viktor Hovland.

Francesco Molinari ha dichiarato alla vigilia: “Fisicamente sto bene, anche se farò altri test prima dell’inizio della gara. Con il gioco vedremo come andranno le cose, poiché non mi sono potuto allenare secondo il mio solito”.

Assente Tiger Woods, nuovamente alle prese con problemi fisici, uno dei pochi plurivincitori del torneo, in anni non consecutivi, con due titoli insieme a Fred Couples, Steve Elkington, Hal Sutton e a Davis Love III. Il leader è Jack Nicklaus con tre dal 1974, anno d’inizio della gara, al 1979.

Oltre al premio record in vincitore avrà l’esenzione sul circuito per cinque anni (ossia gli rimarrà la ‘carta’ indipendentemente dalla posizione nella money list) e per tre stagioni giocherà tutti i major.

Diretta su GOLFTV – Il The Players Championship viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 12 marzo, dalle ore 18 alle ore 24. Su altro canale dedicato, diretta di tutto il giro di Francesco Molinari. Eurosport 2: diretta dalle ore 23 alle ore 24.

