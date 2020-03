Lucrezia Colombotto Rosso, seconda con 140 (69 71, -4) colpi, ha tenuto alto il ritmo e sarà in corsa per il titolo nel giro finale dell’Investec South African Women’s Open, terzo evento stagionale del Ladies European Tour che si sta disputando sul percorso del Westlake Golf Club (par 72), a Città del Capo in Sudafrica.

E’ rimasta da sola al vertice la tedesca Olivia Cowan con 137 (69 68, -7), autrice di un 68 (-4, sei birdie, due bogey), miglior punteggio di giornata ottenuto anche dalla belga Manon De Roey, nona con 143 (-1). Sono insieme all’azzurra la scozzese Kelsey MacDonald e l’inglese Alice Hewson e hanno chances di proporsi per il successo anche la svedese Emma Nilsson e la sudafricana Monique Smit, quinte con 141 (-3), l’islandese Valdis Thora Jonsdottir e l’inglese Meghan MacLaren, settime con 142 (-2). Ha ridottissime possibilità la sudafricana Ashleigh Buhai, da nubile Simon, stesso score della De Roey, che era una delle due grandi favorite alla vigilia insieme alla connazionale Lee-Anne Pace, 14ª con 144 (par) e sostanzialmente fuori gioco, pur se ha tanta classe da poter operare un miracolo.

Lucrezia Colombotto Rosso, 24enne torinese approdata sul LET con il terzo posto nella money list del LET Access, il secondo circuito femminile continentale, dopo un’ottima stagione 2019 sottolineata da otto piazzamenti tra le top ten (due secondi posti), ha girato in 71 (-1) colpi con quattro birdie e tre bogey. Il montepremi è di 200.000 euro.

LET: a data da destinarsi l’Aramco Saudi Ladies International – A causa dell’emergenza coronavirus è stato rinviato a data da destinarsi l’Aramco Saudi Ladies International, che si sarebbe dovuto tenere dal 19 al 22 marzo sul percorso del Royal Greens G&CC a King Abdullah Economic City nell’Arabia Saudita. Il LET spera di poterlo far disputare entro l’anno.

Valuta questo articolo