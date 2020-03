Lo spagnolo Jorge Campillo ha ottenuto il secondo titolo sull’European Tour imponendosi con 271 (66 66 67 72, -13) colpi nel Commercial Bank Qatar Masters dove con un ottimo finale Nino Bertasio si è classificato settimo con 274 (72 69 67 66, -10). Bella prestazione anche di Lorenzo Gagli, 12° con 275 (66 70 69 70, -9), e a metà classifica Renato Paratore, 47° con 281 (69 71 74 67, -3).

Sul percorso dell’Education City GC (par 71), a Doha nel Qatar, Campillo, 34enne di Caceres, appassionato di basket, viaggi e calcio (tifoso del Real Madrid), ha concluso la gara alla pari con lo scozzese David Drysdale (271 – 67 69 64 71) e poi lo ha superato con un birdie alla quinta buca di playoff. Da rilevare che l’iberico aveva gettato al vento con un doppio bogey sul green della 17 i due colpi di vantaggio che aveva, ma ha poi rimediato nelle buche supplementari con il putter che gli ha permesso di andare a segno per tre volte da distanze superiori ai cinque metri per il birdie, in due occasioni per evitare di lasciare il titolo a Drysdale e nella terza per vincere.

Al terzo posto, e fuori dallo spareggio per un colpo, lo svedese Niklas Lemke, il finlandese Kalle Samooja e il danese Jeff Winther (272, -12), al sesto con 273 (-11) l’altro svedese Alexander Bjork e insieme a Bertasio anche il sudafricano George Coetzee, lo svedese Markus Kinhult, l’inglese Chris Paisley e l’iberico Pablo Larrazabal. Non ha brillato il sudafricano Justin Harding, che difendeva il titolo, 28° con 278 (-6), ed è andato su e giù per la graduatoria il finlandese Sami Valimaki, a segno nel precedente Oman Open, alla fine 38° con 279 (-5).

Nino Bertasio ha concluso con un 66 (-5) frutto di sette birdie e di due bogey. Significativa la sua prova sotto l’aspetto morale e mentale, oltre che del gioco, con una continua rimonta iniziata dall’81° posto, passando per il 60° e il 28°. Lorenzo Gagli, che ha fatto corsa in alta classifica, ha segnato un 70 (-1) con tre birdie e due bogey. Renato Paratore ha girato in 67 (-4) colpi con quattro birdie senza bogey risalendo dalla 74ª posizione.

