Il golf negli Stati Uniti non si ferma, nonostante la California abbia dichiarato proprio oggi lo stato d’emergenza. Il Masters Tournament, primo major della stagione 2020 in programma dal 9 al 12 aprile in Georgia (USA), non corre al momento nessun rischio.

E quanto rivelato oggi da Fred Ridley, presidente dell’Augusta National, teatro del torneo Grande Slam: “la sicurezza e il benessere di tutti rappresentano la nostra priorità assoluta. Monitoriamo la vicenda con la massima cautela e attenzione e stabiliremo insieme a esperti e autorità tutte le misure precauzionali possibili, ma ad oggi il torneo non corre alcun rischio rinvio“.

Valuta questo articolo