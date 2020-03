L’European Tour fa tappa in Qatar per il decimo evento stagionale, il Commercial Bank Qatar Masters (5-8 marzo), in programma sul tracciato dell’Education City GC, disegnato dal campione spagnolo Josè Maria Olazabal, a Doha. Sei gli italiani in campo: Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Renato Paratore, Nino Bertasio, Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli, gli ultimi due tesi a confermare e magari a migliorare le belle prestazioni offerte la scorsa settimana in Oman, rispettivamente quarto e decimo. Non parteciperà Francesco Laporta, respinto all’aeroporto di Doha dalle autorità locali per l’emergenza coronavirus nonostante l’azzurro fosse in perfetta salute.

Difende il titolo Justin Harding, uno dei cinque sudafricani che hanno vinto questa gara, in un contesto che comprende i due past winners che lo hanno preceduto sul podio, il coreano Jeunghun Wang (2017) e l’inglese Eddie Pepperell (2018), il tedesco Martin Kaymer, il giovanissimo danese Rasmus Hojgaard (suo il Mauritius Open), i belgi Thomas Pieters e Thomas Detry e l’inglese Andy Sullivan. E ancora il coreano Min Woo Lee, recentemente a segno nel Vic Open e fratello minore di Minjee Lee, numero otto del ranking mondiale femminile, i cinesi Haotong Li e Ashun Wu e il malese Gavin Green. Attesi alla prova Sami Valimaki, vincitore domenica scorsa dell’Oman Open, e il sudafricano Brandon Stone sconfitto dal finlandese dopo playoff.

Tra gli azzurri, detto delle aspettative di Migliozzi e Gagli, si attende una conferma da Pavan, che è uscito in Oman dalla spirale di tagli in cui era finito, e cercano una maggiore regolarità Edoardo Molinari, Renato Paratore e Nino Bertasio. Il montepremi è di 1.750.000 dollari (circa 1.570.000 euro).

Il torneo su GOLFTV – Il Commercial Bank Qatar Masters viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 5 marzo dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 12 alle ore 15. Eurosport 2: diretta stessi orari GOLFTV.

Valuta questo articolo