L’NBA ha deciso di sospendenre a tempo indeterminato la regular season dopo l’annuncio del primo giocatore positivo al Coronavirus. Si tratta del francese degli Utah Jazz Rudy Gobert, che nella trasferta contro gli Oklahoma City Thunder ha manifestato sintomi influenzali e problemi respiratori.

Non sono tardate ad arrivare sui social le reazioni dei giocatori. “Stiamo cancellando eventi sportivi, scuole, il lavoro in ufficio. Quello che dovremmo cancellare è il 2020! Sono stati tre mesi durissimi. Dio vi benedica, rimanete al sicuro”, questo il messaggio via Twitter di LeBron James.

