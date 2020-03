La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è terminata, a confermarlo è proprio l’influencer romana nel corso di una diretta Instagram.

Nessuna ammissione diretta, ma le sue parole non lasciano spazio a fraintendimenti, dando seguito alle indiscrezioni sorte negli ultimi giorni: “sono tre settimane che non parlo, comunque faccio dell’altro vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni. In realtà sì ma in realtà proprio non tanto… Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati“.

