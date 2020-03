In questo periodo difficile, a causa dell’emergenza Coronavirus, si vivono sicuramente emozioni intense. Costrette in casa per provare a limitare il contagio, le famiglie si riuniscono, riscoprendo momenti davvero unici e speciali. Oggi, dunque, tutti i padri del mondo vivranno una festa del papà piena di emozioni, intensa.

E’ così anche per Cristiano Ronaldo, in quarantena nella sua Madeira con la sua Georgina e i suoi figli. E’ stata proprio la sua dolce metà a dedicare un pensiero davvero speciale all’attaccante portoghese: “con la tua forza e il tuo coraggio sarai sempre il nostro EROE. Proteggendoci di notte e di giorno sarai il nostro ANGELO CUSTODE. Per i momenti di gioia sarai il nostro AMICO SPECIALE. Per quel grande amore che ci dai, per il tuo esempio e supporto, sarai sempre per noi, IL PIÙ IMPORTANTE E IL MIGLIORE DEGLI UOMINI.TI AMIAMO, PAPÀ. # felizdiadelpadre @cristiano Complimenti anche a te papà 🌹“, ha scritto l’argentina sui social a corredo di due dolci foto.

