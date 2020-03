Garbine Muguruza si è presa una settimana di stop dai tornei del tour WTA. Niente Monterrey nè Lione per la spagnola, la quale è stata impegnata in attività molto lontane dal tennis, ma altrettanto adrenaliniche. La Muguruza infatti ha voluto provare l’ebbrezza di un volo col paracadute, non all’aperto, bensì all’interno di un simulatore di caduta libera. Di certo si tratta di un’esperienza che difficilmente Garbine dimenticherà, la sensazione di volare nel vuoto è senz’altro molto affascinante. Di seguito il video delle evoluzioni di Muguruza all’interno del simulatore.

PER IL VIDEO >> Garbine Muguruza, la “tennista volante”: la spagnola si diletta col simulatore di caduta libera

