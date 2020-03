C’è tanta confusione in questi giorni all’interno dell’Uefa, soprattutto per quanto riguarda l’Europeo, recentemente posticipato di un anno per permettere alle varie Federazioni di concludere i campionati nazionali.

L’organismo europeo oggi ha commesso una clamorosa gaffe per quanto riguarda il nome della competizione europea, pubblicando prima un tweet di conferma della denominazione ‘Euro 2020‘, salvo poi fare retromarcia. “Sebbene sia stato provvisoriamente fissato dall’11 giugno all’11 luglio 2021, Euro 2020 resterà con il nome di Uefa Euro 2020” il contenuto della prima nota diffusa. In serata però ecco il dietrofront: “scusandoci per l’errore precedente, vogliamo chiarire che non è stata ancora presa alcuna decisione sul nome di Euro 2020 che si terrà nel 2021. Il tweet precedente è stato inviato per errore“.

