La stagione 2020 di Formula 1 tarderà ad iniziare a causa dell’emergenza Coronavirus che sta piegando il mondo intero. I piloti sono dunque costretti a rimanere rinchiusi in casa e rispettare le direttive imposte dai governi dei propri paesi, ma non per questo motivo trascurano i tifosi.

La Ferrari ha organizzato un “domanda-risposta” con Sebastian Vettel, che ha soddisfatto tutte le richieste dei fan. Il tedesco del team di Maranello ha parlato ad un se stesso più giovane: “non vorrei dargli nessun consiglio, penso che tutto quello che è successo, sia successo per una ragione. Mi sento molto fortunato ad aver avuto una carriera come quella che ho avuto fino a qui e non penso avrei voluto prendere alcuna scorciatoia. Penso che superare i momenti difficili sia un’opportunità per renderti più forte.”

“Il regalo più bello ricevuto da un fan? Non saprei, non penso ci sia un regalo più bello degli altri. Apprezzo tanto che le persone pensino a me e si impegnino a scrivermi, consegnandomi una letterina leggendo la quale mi rendo conto che volevano farmi sorridere. Forse questo è l’aspetto che amo di più. Mi piace riceverli e leggere tutti i messaggi la sera quando sono in pista. Si, penso che sia un bel gesto e sia semplicemente bello sapere che qualcuno ti ha pensato. Ci sono state alcune lettere e parole che sono state una grande fonte di ispirazione per me e devo dire ancora una volta grazie a tutti per questo”, ha continuato Vettel che non ha escluso un futuro da studente in ingegneria.

Non poteva poi mancare un commento sull’emergenza Coronavirus: “non penso di poter dare chissà quali consigli. Semplicemente prendete sul serio la situazione, prendetevi cura di voi stessi e delle altre persone, soprattutto quelle più anziane. Mantenete le distanze, lavatevi le mani. Probabilmente sto dando fin troppi consigli, ma credo che la cosa più importante sia rispettare le altre persone, e questo significa tenersi ad una distanza di sicurezza dagli altri. Non sottovalutate la situazione, prendete la faccenda sul serio e siate responsabili!”

Valuta questo articolo