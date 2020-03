Parlare senza pensare a ciò che si sta per dire comporta spesso gravi conseguenze. Lo ha imparato a sue spese Mario Basler, ex calciatore tedesco sfrotunato protagonista di una dichiarazione infelice in merito a donne e violenza negli stadi. Basler aveva dichiarato: “bisogna cercare i fumogeni tra le gambe. Le cose sono anche introdotte clandestinamente. Principalmente fra le donne. Perché viene meglio con loro. Possono nascondere razzi e fumogeni meglio, tra le loro gambe“. Un esempio che ha fatto infuriare tifose tedesche e non solo. Gli ultras del St. Pauli hanno voluto lanciare un messaggio a modo loro: durante la partita contro il SV Sandhausen hanno esposto lo striscione “Castrate Mario Basler“. Messaggio inequivocabile…

