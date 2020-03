Ieri una notizia straziante ha lasciato senza parole il Team Ineos: è morto a soli 40 anni il direttore sportivo Nicolas Portal. Una tragica scomparsa che lascia un vuoto incolmabile in tutto il team. I ciclisti hanno manifestato tutto il loro dolore sui social, ma solo oggi Chris Froome è riuscito a trovare le parole giuste per onorare il suo amico.

“Sono rimasto senza parole da quando ho sentito la notizia. A parte l’amico fantastico, il padre ed il marito che era Nco, non penso che le persone capiscano quanto Nico sia stato importante per il successo del nostro team negli anni. È completamente insostituibile al punto in cui è difficile immaginare dove andare da qui. E’ stato con me nei momenti difficili, tirandomi su ogni volta che dubitavo di me e al mio fianco incoraggiandomi in ogni successo. Ha lasciato un’eredità davvero fenomenale. Pedalerò in memoria sua e farò di tutto per onorare lui e tutto quello che mi ha insgnato. Tanto amore a Magalie, Lenny e Ainoa“, queste le commoventi parole del britannico sui social.

