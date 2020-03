L’Italia sta affrondando un periodo davvero difficile a causa del Coronavirus: scuole, chiese, teatri e cinema sono chiusi, ma non solo, le conseguenze si sono fatte vedere e sentire anche su sport e musica, con tanti eventi cancellati, tanti altri rimandati. Decisioni prese per mettere al sicuro la popolazione italiana ed evitare inutili e pericolosissimi contagi.

E’ tempo dunque di riflessioni sui social, con tanti personaggi famosi che cercano di dare tutto il loro supporto ai fan. Tra questi c’è anche Francesca Sofia Novello: “che periodo strano che stiamo vivendo.. mi sento , come immagino tutti , privata della Libertà di fare tutto.. Sono preoccupata per il nostro paese, mi dispiace per tutte le persone che non stanno bene e per la situazione economica di tanti.. Dobbiamo tenere duro, ci rialzeremo 💚🤍❤️ Buon Venerdì a tutti !!“, ha scritto la modella italiana, fidanzata di Valentino Rossi.



