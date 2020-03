La Formula 1 ha comunicato oggi la decisione di anticipare la pausa estiva di tre settimane a marzo-aprile. E’ arrivato poco fa il messaggio di approvazione da parte della Ferrari: il team di Maranello ha pubblicato sui suoi canali social un nota ufficiale.

“Maranello, 18 marzo 2020 – La Scuderia Ferrari Mission Winnow, il cui staff, insieme a milioni di persone in Italia e nel mondo, deve affrontare la pandemia del virus Covid-19, sostiene pienamente la decisione della FIA e della Formula 1 di anticipare la solita pausa estiva. La Scuderia Ferrari sarà quindi chiusa da domani, giovedì 19 marzo, fino a giovedì 8 aprile compreso.

La priorità per il team è sempre stata la sicurezza dei suoi dipendenti e delle loro famiglie, motivo per cui, da diversi giorni, i lavori nella struttura di Maranello sono stati sospesi, sostituiti ove possibile da un sistema di lavoro intelligente.

Siamo delusi tanto quanto i nostri fan che non possiamo correre, come abbiamo fatto per oltre 70 anni, ma di fronte a una situazione così grave come questa, è fondamentale seguire i consigli delle autorità e limitare tutte le attività il più possibile per contenere il virus nel modo più efficiente possibile. Aspetteremo che la situazione migliori, in modo da poter tornare alla normalità, nella nostra vita quotidiana e nello sport, comprese le corse automobilistiche. Nel frattempo, i nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono colpiti dal virus e a coloro che lavorano in prima linea per combatterlo. Mantenendo la distanza, ma ancora uniti, questo virus può essere sconfitto“, questo il comunicato Ferrari.

Valuta questo articolo