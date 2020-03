La Mercedes ha preso una decisa svolta eco-friendly. La scuderia britannica ha annunciato la volontà di ridurre a zero la produzione di anidride carbonia del team entro la fine del 2020. “Il nostro raggiungerà un’impronta di carbonio pari a zero nel 2020 e incoraggiamo attivamente la Formula 1 a compiere passi più ambiziosi verso la neutralità della CO2 per l’intero sport e correre verso un futuro sostenibile”, si legge nel comunicato Mercedes.

Toto Wolff ha spiegato: “Vogliamo che la nostra piattaforma sportiva diventi un modello di studio per una rapida e aperta implementazione delle innovazioni per un futuro più sostenibile”.

Felice Lewis Hamilton, sempre in prima linea in merito alla questione ambientale: “è stupendo vedere che Mercedes si prenda questa responsabilità per la sostenibilità, compiendo enormi sforzi per raggiungere l’obiettivo. Conto di dare un contributo di idee per questa trasformazione“.

