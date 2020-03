La stagione 2020 di Formula 1 è ancora in sospeso a causa dell’emergenza coronavirus: i piloti ed i fan attendono di sapere quando si potrà tornare in pista a gareggiare, mentre ai piani alti si continua a lavorare per il futuro.

Oggi sono state varate nuove regole per il 2020, ma si è anche guardato al futuro, ovvero alla prossima stagione, nella quale le squadre potranno continuare ad usare il telaio di quest’anno.

La FIA ha però deciso di vietare il sistema DAS portato in pista dalla Mercedes durante i test di Barcellona. Nonostante ciò il team di Brackley non si è opposto al cambio di regolamento, concordandolo con le altre squadre e con la FIA.

Valuta questo articolo