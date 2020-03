“Sono d’accordo con il rinvio dei Giochi di Tokyo 2020. Vista la situazione, se il torneo olimpico si fosse giocato nel 2020 io non ci sarei andato“. Sono le parole di Fabio Fognini rilasciate ad Italpress. Uno degli sportivi più rappresentativi della nostra Nazione ha dunque ammesso che avrebbe disertato le Olimpiadi in caso di mancato spostamento al 2021. Evidentemente anche il nostro Fabio ha pensato che in questa condizione critica non sarebbe stato idoneo disputare le Olimpiadi, dunque d’accordo con la decisione del Cio.

