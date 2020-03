Nonostante la quarantena in casa Fognini-Pennetta non ci si annoia mai. Il tennista ligure e la moglie, ex campionessa di tennis, si sono sfidati oggi a colpi di racchetta improvvisando un campo da tennis in cortile con uno stendino come rete. Volè, colpi sotto le gambe e tanta competitività per i due tennisti prima di un saluto al… bacio.

