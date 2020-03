La finale degli US Open femminili del 2015, rappresenta probabilmente il punto più alto che il tennis italiano in rosa abbia mai raggiunto. Una finale tutta italiana in un torneo dello Slam, chissà quando la rivedremo… Flavia Pennetta e Roberta Vinci hanno emozionato il Paese e dato spettacolo, in un match vinto dalla compagna di Fabio Fognini. Proprio la Pennetta sta provando ad inculcare la sua passione tennistica alla figlia Farah sin da piccolissima e quale miglior modo per iniziare se non guardare proprio la finale degli US Open che l’ha vista trionfare? Ecco il video tenerissimo nel quale Farah guarda le gesta della madre, certamente tra qualche annetto capirà maggiormente la portata di ciò che ha fatto Flavia…

