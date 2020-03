Il Coronavirus ha costretto l’Italia intera a rinchiudersi in casa per un lungo periodo di quarantena, per provare a sconfiggere il prima possibile il contagio ed evitare una tragedia nazionale. Seppur tutti gli italiani sono rinchiusi in casa, il nostro popolo, adesso, sembra più unito che mai: abbracci e strette di mano sono vietatissime, ma in questo momento, più che mai, i telefoni cellulari ed i social stanno unendo tutta l’Italia e proprio dai social, oggi, è partita una speciale iniziativa, quella di un flash mob da finestre, terrazze, balconi di tutte le città.

A far particolarmente sorridere è un flash mob che si è trasformato in un coro da stadio… contro la Juventus: “Co-come mai, co-come mai, tu la Champions League non la vinci mai?“, questa la ‘canzone’ intonata dai balconi.

