In questo scenario surreale caratterizzato dalla paura per il Coronavirus e dalla pausa a tutte le attività per i prossimi 6 mesi, oggi l’ATP ha deciso di svolgere ugualmente il sorteggio dei gironi in vista delle Finals di Coppa Davis che si giocheranno a novembre a Madrid. L’Italia parte dal Pot 2 del sorteggio, dove per Pot si intendono le fasce relative alle teste di serie. Ecco la suddivisione delle fasce dalla quale prenderà vita il sorteggio dei gironi e di seguito i gironi delle Finals di Madrid.

Pot 1 1. Spagna (3 – campione 2019)

2. Canada (6 – finalista 2019)

3. Francia (1)

4. Croazia (2)

5. Stati Uniti (5)

6. Serbia (7) (il numero tra parentesi indica la posizione nel ranking per nazioni pubblicato lunedì 9 marzo)

Pot 2

Germania (8)

Italia (9)

Gran Bretagna (10)

Australia (11)

Kazakhstan (12)

Russia (13) Pot 3

Svezia (14)

Austria (15)

Repubblica Ceca (17)

Colombia (18)

Ungheria (23)

Ecuador (24)

Finals Coppa Davis, il sorteggio dei gironi

Gruppo A: Spagna, Russia, Ecuador

Gruppo B: Canada, Kazakhstan, Svezia

Gruppo C: Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca

Gruppo D: Croazia, Australia, Ungheria

Gruppo E: USA, Italia, Colombia

Gruppo F: Serbia, Germania, Austria

LIVE DRAW: Davis Cup by Rakuten Finals 2020 https://t.co/7sqbFVFWIs — Davis Cup (@DavisCup) March 12, 2020

Valuta questo articolo