In arrivo nelle sale cinematografiche il film King Richard, una pellicola che parla della carriera delle sorelle Venus e Serena Williams, incentrata sopratutto sulla figura del padre, Richard Williams appunto. Il film uscirà nelle sale a partire dal 25 novembre 2020, ma già iniziano a trapelare alcune indiscrezioni e foto delle riprese. Richard verrà interpretato da un nome illustre del cinema di Hollywood, vale a dire Will Smith, camuffato ad hoc per somigliare in maniera notevole al padre delle Williams.

Le due tenniste invece saranno interpretate da Saniyya Sidney e Demi Singleton, le quali nel film saranno rispettivamente Venus e Serena Williams. Jon Bernthal interpreterà Rick Macci, allenatore che affiancò Richard Williams ad inizio carriera delle figlie. Insomma, la tavola è apparecchiata per un’altra grande uscita cinematografica legata al tennis, dopo il successo di “Borg McEnroe”.

Will Smith & Jon Bernthal from the sets of #KingRichard, the upcoming biopic about the Williams sisters.#WillSmith plays the titular role of Richard Williams, father of Venus & Serena Williams.

Like Cinema ? Follow @FlickerMedia pic.twitter.com/gmLSp1LO76

— Flicker (@FlickerMedia) March 1, 2020