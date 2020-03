FIBA, la Federazione internazionale, ha comunicato di aver posticipato o annullato alcune manifestazioni per il diffondersi del Coronavirus.

Tra queste ha posticipato il FIBA 3×3 Olympic Qualification Tournament (primo Torneo di qualificazione Olimpica 3×3) a cui avrebbe partecipato la Nazionale italiana 3×3 Open Femminile. Il Torneo avrebbe dovuto tenersi in India, a Bangalore, dal 18 al 22 marzo. FIBA non ha ancora indicato la nuova data del Torneo, né se sarà ospitato in un altro paese.

FIBA fa sapere che sta lavorando a stretto contatto con il Comitato Olimpico Internazionale considerando che il Torneo di Qualificazione Olimpica deve essere disputato prima del FIBA 3×3 Universality Olympic Qualifier Tournament (secondo Torneo di Qualificazioni Olimpica) previsto in Ungheria, a Budapest, dal 24 al 26 aprile.

