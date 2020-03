L’accordo raggiunto da FIA e Ferrari, in relazione alle power unit di Maranello del 2019, ha fatto infuriare ben sette team del circus, che si sono uniti inviando un comunicato durissimo alla Federazione.

Una mossa davvero poco convincente quella di Todt e colleghi, che hanno scatenato un polverone con un comunicato tanto criptico quanto sorprendente. Intervenuto sulla questione, Toto Wolff ha attaccato: “l’intera vicenda è un enorme casino. Non va bene quello che ha fatto la Ferrari e va ancor meno bene come la FIA abbia trattato la questione. Tutti i team sono infuriati”.

Helmut Marko poi ha rincarato la dose: “questa volta abbiamo aderito alla proposta lanciata dalla Mercedes. Ma ci riserveremo in futuro di utilizzare strade diverse per ottenere il rispetto dei nostri diritti. Il vero scandalo è stato il comportamento della FIA. Avremmo dovuto incaricare Christian Horner di avanzare una denuncia per ottenere i 24 milioni di dollari di premi in denaro che avremmo ricevuto in caso di punizione alla Ferrari. È incredibile ciò che c’è scritto nell’accordo“.

