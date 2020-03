La mente di Toto Wolff in questo momento è piena di pensieri, non solo relativi all’inizio della stagione di Formula 1, ma anche legati al futuro di Lewis Hamilton.

La firma sul nuovo contratto non è ancora arrivata, il team principal della Mercedes lavora senza sosta per provare ad esaudire le richieste del campione del mondo che, a quanto pare, non riguardano l’ingaggio. Interrogato sulla questione, Wolff ha rivelato i dettagli della trattativa ai microfoni del sito tedesco Bild am Sonntag: “ovviamente ogni pilota cerca di negoziare un buon contratto, ma il denaro non sarà il fattore decisivo nei nostri prossimi colloqui, per due motivi: in primo luogo Lewis sa che stiamo attraversando un importante processo di trasformazione nella famiglia Daimler. Il momento nell’intera industria automobilistica è difficile e siamo sulla strada dell’elettrificazione. In secondo luogo, è molto più importante per Lewis avere una monoposto veloce, che è il miglior strumento possibile per vincere i campionati”.

Wolff poi ha proseguito: “Brawn dice che quest’anno ci sarà più equilibrio perché le regole sono costanti? Se lo pensa allora mi chiedo perché abbia cambiato i regolamenti per il 2021, è sempre stato il nostro punto di vista che i regolamenti stabili siano migliori. Non perché mantengono il nostro vantaggio, ma perché è esattamente come dice Ross: più le regole restano invariate, più le squadre si avvicinano. Il più delle volte un’era come quella che stiamo vivendo termina perché una parte importante della squadra se ne va. Ma non sembra che accadrà al momento”.

