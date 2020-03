E’ un giorno speciale per Charles Leclerc, una data da celebrare con un filo di tristezza nel cuore ma anche con tanto orgoglio. Oggi infatti compie gli anni papà Hervé, scomparso troppo presto e senza riuscire a vedere il proprio figlio correre in Formula 1 con la Ferrari.

Un’assenza pesante per il monegasco, che ha voluto dedicargli un emozionante post su Instagram: “oggi è il tuo compleanno, vorrei che tu fossi qui per festeggiare questo giorno insieme. Ogni lezione che mi hai insegnato vive dentro di me, prometto che continuerò a fare del mio meglio per renderti il padre più orgoglio del mondo. Mi manchi, buon compleanno in cielo papà“.

